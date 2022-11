In vista dell'inizio del Mondiale 2022 in Qatar, i due argentini della Juventus Leandro Paredes e Angel Di Maria sono stati protagonisti di un'intervista doppia sul canale TikTok della società bianconera:



Quanti assist farete al Mondiale?

D: 3

P: 2



Il più forte a FIFA?

D: Paredes

P: Di Maria



Rigore per l’Argentina, chi lo tira?

D: Messi

P: Messi



Possibile outsider al Mondiale?

D: Ecuador

P: Uruguay



Chi vince?

D: Difficile scegliere

P: Speriamo noi



Quanti gol segnerai al Mondiale?

D: Uno

P: Spero uno