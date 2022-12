Il futuro di Lionel Scaloni sulla panchina dell’Argentina è ancora tutto da definire. Secondo quanto riporta Olé, dopo aver trionfato in Copa America lo scorso anno ed aver appena guidato l’Albiceleste alla vittoria della Coppa del Mondo, il CT argentino chiede un ingaggio decisamente più alto per continuare la sua avventura come commissario tecnico. Una questione che la federcalcio argentina vuole risolvere al più presto.