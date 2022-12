Dopo Didier Deschamps, anche il c.t dell', ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale: "Sono l’allenatore dell’Argentina. In Nazionale tutto è ingigantito. Ma bisogna pensare alla partita di domani, non alle critiche. Bisognerà pensare minuto per minuto. Sono partite che possono cambiare da un momento all’altro e dobbiamo essere pronti.Non dobbiamo pensare solo a uscire vincitori da tutti i duelli. Bisogna prestare attenzione a tutto per cercare di non sbagliare. F"Ho visto molte immagini di tifosi argentini che festeggiano e guardano le partite insieme. Noi siamo come loro, nulla di diverso… siamo molto emozionati. Il calcio è molto più di uno sport. La gente ha vissuto momenti di felicità durante questa Coppa del Mondo e per noi è meraviglioso“."La partita di domani sarà Argentina-Francia, ne lo rende un giocatore ancor più decisivo e migliore. È un grande giocatore, è giovane e continuerà a migliorare“."Abbiamo coinvolto tantissimi nuovi giocatori in questi anni. Ne siamo molto contenti. Tutti questi giocatori sono arrivati in Nazionale con lo spirito giusto e hanno risposto molto bene, senza dubbio”.