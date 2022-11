Mancano solo tre giorni all’esordio dell'Argentina a Qatar 2022. Mancano solo tre giorni e Lionel Messi continua a lavorare a parte. Anche nella giornata odierna, infatti, il giocatore più atteso del Mondiale ha svolto un lavoro differenziato per il secondo giorno consecutivo. E in Argentina è scattato un piccolo allarme. Solo esercizi in solitaria per lui, con i Mondiali alle porte.



PRUDENZA - Come riporta Olé, la sua presenza in campo nella partita contro l’Arabia Saudita non è ancora da considerarsi in dubbio, ma sicuramente nella Seleccion ragionano con prudenza, cautela e tantissima attenzione, visti soprattutto i problemi al tendine d’Achille delle ultime settimane.