Diego Armando Maradona, dopo le dichiarazioni al vetriolo dei giorni scorsi contro l'attuale nazionale argentina, ha parlato ai media del Paese sudamericano anche del possibile futuro CT: "Se dovessi scegliere, opterei per il Flaco Gareca (oggi alla guida del Perù, ndr). Marcello Gallardo ha tutto il mio rispetto, ma non credo sia l'allenatore giusto per la nazionale. C'è bisogno di qualcuno con altre caratteristiche. Gallardo col River Plate ha vinto tutto, è vero, però qui occorre ripartire da zero. E ripartire da zero fa fatica a chiunque. Gallardo ha personalità, ma non quella giusta per la Selección. Mi dispiace dirlo, ma ribadisco che la mia scelta ricadrebbe su Gareca."



Interpellato poi su quegli allenatori argentini che hanno successo in Europa tenendosi lontani dall'Argentina, Maradona si dimostra comprensivo: "Loro dicono di no perché sanno bene come funzionano le cose qui. Non c'è un tecnico che non conosca Tapia & co". Claudio Tapia è il presidente della Federcalcio argentina. Ha dunque scelto lui il CT Lionel Scaloni. Contro Tapia e Scaloni l'ex Pibe de Oro si è già espresso duramente di recente.