Non trattiene le lacrime Emiliano Martinez. Al termine del match vinto ai rigori contro la Francia, il portiere dell'Argentina ha dichiarato: "Partita di sofferenza che non siamo riusciti a controllare. Una cosa che ci siamo detti è che era destino soffrire. Abbiamo vinto ai rigori, sapevamo che qualcuno non l'avrebbero segnato Quello che ho sognato era vincere un Mondiale. Non ho parole"



Raccontaci i rigori?

"E' un momento in cui dico chiaramente ai miei compagni di stare sereni. E' andata bene, questo è tutto".