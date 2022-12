Emiliano Martinez, portiere dell'Argentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale dei Mondiali contro la Francia: "Il cammino è stato difficile ma abbiamo dato tutto per giocare la finale. In Brasile dicevano che i favoriti erano loro, adesso dicono che è la Francia. Abbiamo il vantaggio di avere i migliori del mondo.



SULLA FRANCIA - "Sanno che siamo una grande squadra e ci rispettano".