Eroe del popolo argentino, criticato più o meno ovunque per un gesto antisportivo. Emiliano Martinez, portiere dell’Albiceleste, ha spiegato a “Radio La Red” perché ha appoggiato il trofeo di miglior portiere dei Mondiali all’altezza dei genitali dopo la premiazione: "L’ho fatto perché i francesi mi stavano fischiando. Con me l’arroganza non funziona”. Insomma, una spiegazione di certo banale e che non giustifica l’atto.