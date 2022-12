Lionel Messi potrà battere due ulteriori record in questo Mondiale. La Pulga, giocando la finale del 18 dicembre staccherà definitivamente Lothar Matthaus, diventando il giocatore con più presenze in assoluto (26), e gli basteranno 24' per superare Paolo Maldini, attuale detentore del record di minuti disputati in una Coppa del Mondo. Il difensore italiano è attualmente a 2.217 minuti con Messi a quota 2.194.