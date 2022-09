L'Argentina batte 3-0 la Giamaica in amichevole grazie al gol di Julian Alvarez su assist dell'interista Lautaro Martinez, uscito al 56' per far posto a Messi, autore di una doppietta nel finale che gli consente di salire a quota 90 gol in nazionale. Si tratta del 35esimo risultato utile consecutivo per il ct Scaloni, che ha prolungato il contratto fino al Mondiale 2026. A dieci minuti dal novantesimo sono entrati dalla panchina lo juventino Angel Di Maria e l'interista Joaquin Correa (nella foto con Messi), invece il romanista Dybala è rimasto in tribuna: sarà a disposizione di Mourinho per la trasferta di sabato a San Siro contro l'Inter.



Amichevole:



Argentina-Giamaica 3-0

GOL: 13' J. Alvarez, 87' e 89' Messi.