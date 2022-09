La voce è clamorosa e se confermata creerà ulteriore rigidità tra il mondo dei club e quello delle nazionali.Perché il prossimo tour de force è già troppo impegnativo, perché è necessario pianificare una o due amichevoli prima del debutto previsto il 22 novembre, perché è meglio evitare sforzi ulteriori quando ormai la testa può essere al Mondiale. Così Doble Amarilla ha raccontato che la richiesta dei giocatori sarebbe accompagnata dall'appoggio di Afa e Conmebol. PerTanti i giocatori eventualmente coinvolti anche in serie A: la coppia Lautaro-Correa dell'Inter, ma anche Dybala per la Roma, Nico Gonzalez per la Fiorentina, Nehuen Perez dell'Udinese, Juan Musso (se dovesse recuperare) dell'Atalanta. Oltre ovviamente a Paredes e Di Maria della Juve.Perché il garante per Di Maria è stato Max Allegri, che per lui si è speso convincendo il club bianconero ad accontentarlo su tutto. Arrivato alla Juve con accordo annuale, non ha mai fatto mistero di aver deciso così aspettando il Mondiale prima di programmare il pronto rientro in patria per chiudere la carriera al Rosario Central. Nessun dubbio aveva Allegri, convinto di saperlo gestire e magari motivare pure a prolungare il contratto. Qualcuno ne avevano in società, molti anche tra i tifosi:Considerando i problemi fisici che lo hanno condizionato in questo avvio di stagione, considerando pure lo scatto di nervi col Monza che è costato la sconfitta e pure due turni di squalifica, considerando un amore non ancora sbocciato con lo stesso Allegri (vedi dialogo con Milik post-Benfica),facendo capire chiaramente quale sia il suo punto di vista. Lo ha fatto via social, nella notte italiana tra lunedì e martedì, riprendendo una pagina Instagram dedicata ai fan bianconeri che annunciava la richiesta sua e di Paredes alla Juve di rinunciare all'ultima partita di campionato. E commentando con un caustico: