Lionel Messi non sta tradendo le attese dell'Argentina mentre il suo compagno d'attacco Lautaro Martinez sta disputando dei brutti Mondiali e ha perso il posto in favore di Alvarez. Ora la Pulce, ai microfoni di TycSport, corre in soccorso dell'interista: "Lautaro è un giocatore molto importante per noi, è un attaccante che vive di gol. Adesso è fondamentale che stia bene in vista del quarto di finale e di quello che deve ancora accadere in questo Mondiale".