Lionel Messi, stella dell'Argentina, in gol oggi contro la Nigeria nella vittoria che ha regalato all'Albiceleste il passaggio del girone, parla nell'immediato post partita: "Sapevo che Dio era con noi, e che non ci avrebbe lasciato fuori. La vittoria è dedicata a tutta la nostra gente che era arrivata fin qui, per il loro sacrificio, e anche a tutta la gente che a casa ci e' sempre stata vicina. Avevamo fiducia di poter vincere questa partita, ed e' stato meraviglioso vincerla così".