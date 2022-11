L'Argentina dimentica il ko con l'Arabia Saudita e si rimette in carreggiata verso gli ottavi dei Mondiali in Qatar. L'Albiceleste batte 2-0 il Messico e a fine partita Lionel Messi commenta: "Era una partita in cui era complicato portarsi in vantaggio, perché il Messico gioca bene. Nel primo tempo abbiamo giocato con intensità, nel secondo ci siamo calmati e siamo tornati ad essere noi stessi. Sapevamo che oggi dovevamo vincere, eravamo condizionati dalla prima partita. Sapevamo che oggi per noi doveva iniziare un altro Mondiale e così è stato. Non possiamo più sbagliare".