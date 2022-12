Así entró Messi a su casa en Funes. pic.twitter.com/LrWuOy2VH7 — Tomás Dvoretzky (@TomasDvoretzky) December 20, 2022

Un ritorno da re. Lionel Messi, insieme ad Ángel Di María e Paulo Dybala, è arrivato questa notte (ora italiana) all'aeroporto internazionale di Rosario con un volo privato partito dalla città di San Fernando di Buenos Aires e, insieme al giocatore della Juventus, è salito su un elicottero che li ha portati in città. La Joya ha invece fatto scalo e ha proseguito il viaggio verso la sua nativa Córdoba. Il talento del Paris Saint-Germain e leader dell'Argentina è poi salito su un'auto per proseguire verso casa.Nonostante la stanchezza per il viaggio dal Qatar, al quale vanno aggiunti il tour all'alba di lunedì sul bus scoperto attraverso Buenos Aires e il viaggio in elicotteroLa moglie Antonela Roccuzzo ei figli Thiago, Mateo e Ciro, insieme ai genitori e ad altri parenti erano già in casa ad attendere il suo arrivo. Ecco il video del suo arrivo del giornalista Tomás Dvoretzky.