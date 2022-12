Alla fine, arrivano i ringraziamenti.Parole sentite, accompagnate da un toccante video in cui la Pulce ha ripercorso parte della sua carriera fino al gran trionfo: "Sono stati circa tre decenni in cui la palla mi ha regalato molte gioie e anche qualche tristezza., anche se sapevo che forse non sarebbe mai successo"."Questa Coppa che abbiamo ottenuto è anche di tutti quelli che non l'hanno fatta nei precedentiche abbiamo giocato, come nel 2014 in, dove la meritavano tutti per come hanno lottato fino alla stessa finale, hanno lavorato sodo e l'hanno desiderata tanto quanto me... E ce la siamo meritata anche in quella dannata finale"."È anche diche ci ha incoraggiati dal cielo. E di tutti quelli che hanno passato sempre panchina la Nazionale senza guardare tanto il risultato ma la voglia che ci mettevamo sempre, anche quando le cose non andavano come volevamo.Molte volte il fallimento fa parte del cammino e dell'apprendimento e senza le delusioni è impossibile che arrivino i successi".