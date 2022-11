Argentina-Messico (calcio d'inizio alle ore 20 italiane in diretta su Rai1 e RaiPlay) è una gara valevole per la seconda giornata del Gruppo C ai Mondiali in Qatar. Arbitra l'italiano Orsato, si gioca al Lusail Stadium di Al Daayen. All'esordio il Messico ha pareggiato 0-0 con la Polonia con un rigore parato da Ochoa a Lewandowski, mentre l'Argentina di Messi è stata sconfitta in rimonta dall'Arabia Saudita.



PROBABILI FORMAZIONI



ARGENTINA (4-3-3): E. Martinez; Montiel, Otamendi, L. Martinez, Acuna; De Paul, E. Fernandez, Paredes; Messi, Lautaro, Di Maria. CT: Scaloni.



MESSICO (4-3-3): Ochoa; Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo; Herrera, E. Alvarez, Guardado; Lozano, Funes Mori, Vega. CT: Martino.



Arbitro: Daniele Orsato, assistenti Ciro Carbone e Alessandro Giallatini, Istvan Kovacs quarto uomo, Irrati e Valeri al Var.