Il Papu Alejandro Gomez, ex calciatore dell'Atalanta e campione del Mondo con l'Argentina nel dicembre dell'anno scorso, è ancora infortunato dopo i sacrifici fatti per alzare al cielo la coppa in Qatar. Il 23 marzo al Monumental, casa del River Plate, è in programma la partita contro Panama, prima uscita della selezione di Scaloni dopo la vittoria del titolo. E' prevista una vera e propria festa, e tutti vogliono esserci.



IL SIVIGLIA HA DETTO NO - Il Siviglia, attuale squadra di Gomez, ha negato al Papu il permesso di recarsi in Argentina. Il giocatore non è convocato a causa delle sue condizioni fisiche, dunque avrebbe bisogno di un ok del club andaluso per poter essere presente. Un benestare che, però, non è arrivato. "Dolore e tristezza per non poter essere lì. Godetevi la Scaloneta", il messaggio del fantasista.