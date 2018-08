L'aborto resta vietato in Argentina, fatta eccezione per i casi di stupro e pericolo di vita della madre. La proposta di una nuova legge è stata bocciata ieri in Senato con 38 voti contrari, 31 favorevoli e 2 astenuti. Eppure in Argentina sono già garantiti diritti civili come i matrimoni gay, le adozioni e l'identità di genere.



Tra i vip scesi in campo contro l'aborto c'è anche Wanda Nara, che ha partecipato alla campagna sui social network con l'hashtag #CuidemosLasDosVidas. La moglie dell'attaccante dell'Inter, Mauro Icardi, può fare festa nella nuova casa da sogno sul Lago di Como.