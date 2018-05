Paulo Dybala si conferma una riserva nel progetto di Jorge Sampaoli in vista del Mondiale. Il c.t. dell'Argentina ha lasciato l'attaccante della Juventus in panchina per tutti i 90 minuti dell'amichevole disputata ieri contro Haiti (e vinta 4-0 dall'Albiceleste con tripletta di Messi e gol di Agüero).