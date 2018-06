Il ct dell'Argentina Jorge Sampaoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Croazia, soffermandosi soprattutto sul momento di Leo Messi: "E' un totem per questa squadra, come lo fu al suo tempo Maradona. Ogni argentino ha la '10' di Messi o la '10' di Maradona e questo vorrà dire qualcosa. E' il miglior giocatore del mondo, ma è impensabile che possa essere l'unico a determinare una partite; può essere un fattore, ma non sarà mai l'unica causa di una debacle". Sampaoli ha confermato alla stampa quelli che saranno i cambi di formazione rispetto alla squadra utilizzata contro l'Islanda, con Acuna per Biglia e Pavon al posto di Di Maria.