Il ct dell'Argentina Jorge Sampaoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio al Mondiale contro l'Islanda: "Una squadra complicata da affrontare, ma dimostreremo di essere ancora una potenza calcistica mondiale, spinta da 40 milioni di persone".



Sulle scelte di formazione, a partire da Messi: "Se sente la pressione? Parlo con lui ogni giorno e lo vedo solo eccitato. Affronta le sfide in modo diverso perché Messi è un qualcosa di diverso. Le cose gli escono in modo naturale e questo gli permette di affrontare il tutto con grande serenità. Higuain? Non ci sarà, perché domani gioca Aguero. Dybala? Abbiamo lavorato per renderlo compatibile con Leo. Paulo è cresciuto da questo punto di vista. Per farli giocare insieme bisogna solo aspettare il momento giusto".