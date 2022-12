Lionel Scaloni difende Lautaro Martinez. Il ct dell'Argentina ha dichiarato dopo la vittoria contro l'Australia agli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar: "Lautaro ci ha salvato molte volte in passato e non è giusto criticarlo per una serata storta che capita a tutti, anche ai più grandi calciatori. Ha fatto tante buone cose per la nostra nazionale e continuerà a darci tante gioie, è un giocatore molto importante per noi e si prenderà la sua bella rivincita".