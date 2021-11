Intervenuto in conferenza stampa prima del match contro il Brasile, il ct dell'Argentina Scaloni ha parlato anche dell'attaccante della Juventus Paulo Dybala e delle sue condizioni fisiche, dopo il fastidio patito durante la sfida con l'Uruguay: "Aveva preso una botta già prima di venire in Nazionale e all'intervallo contro l'Uruguay ha sentito un affaticamento, per cui abbiamo deciso di toglierlo perché non valeva la pena rischiare. Aspettiamo gli esiti degli esami e se non avrà nulla sarà convocato".