Lionel Scaloni, commissario tecnico dell'Argentina, dopo la debacle all'esordio in Qatar contro l'Arabia Saudita è intervenuto ai microfoni di ESPN: "E' una sconfitta difficile da assimilare perché hanno segnato due gol in 5 minuti e con gli unici due tiri della loro partita. Ora non c'è altra scelta che alzarsi, andare avanti. E' un giorno triste, ma guardiamo al futuro a testa alta. Perdere non è mai bello, né al debutto né alla seconda né alla terza gara di un Mondiale. Soprattutto se giochi male. Prima di oggi ci davano per favoriti in questa partita, ma il Mondiale riserva sempre sorprese: puoi essere infinitamente superiore, ma basta poco e la gara ti si complica. Messico? Rivale complicato, come tutti. Proveremo a vincere, a prescindere da oggi".