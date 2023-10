Il ct della nazionale argentina, campione del mondo in carica, Lionel Scaloni, guarda alla Serie A per rinforzare la sua creatura. Tra i preconvocati dell’ex giocatore della Lazio ci sono infatti due protagonisti delle ultime settimane del nostro campionato. Nella lunga lista di nomi figurano infatti Valentin Castellanos, autore di un buon inizio con la Lazio e capace di mettere in ombra Immobile, e Matias Soulé, vero e proprio mattatore col Frosinone.



CONTESO - Soprattutto l'attaccante classe 2003, in prestito in Ciociaria dalla Juventus, sta attirando su di sé l’attenzione di molti, compreso Spalletti. L’allenatore della Nazionale sta provando ad arruolarlo per gli Azzurri sfruttando la sua doppia nazionalità, ottenuta grazie alle origini italiane della madre e dei nonni ma l’argentino – che ha già segnato 5 gol in 8 partite nel nostro campionato – pare essere intenzionato a giocare con l’Albiceleste. Con la maglia dei campioni del mondo, d’altronde, Soulé si è già visto. Ha partecipato ad alcuni stage della nazionale e giocato il Mondiale Under 20 della scorsa estate. Discorso simile per l’attaccante ex Girona che ha debuttato nella selezione Under 23 nel 2020 e ha registrato sei presenze. L'obiettivo per i due sarà quello di riuscire a superare il taglio ed essere inseriti tra i convocati ufficiali di Scaloni per i due prossimi impegni contro Uruguay e Brasile.