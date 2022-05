, ct dell', presenta in conferenza stampa la Finalissima con l'Italia: "Mi piacerebbe vincere, è un trofeo e quindi un titolo. L'obiettivo da qui a novembre è andare avanti sulla linea fin qui tracciata: giocare con questa maglia vuol dire giocare tutte le gare allo stesso modo e andare avanti col cammino tracciato".- "I titolari di questa squadra hanno dimostrato che hanno reso e anche in più ruoli. Un po' di preoccupazione riguarda solo condizione fisica: l'importante è che siano tutti al 100%".- "E' stato inserito in molte pre-liste. In quelle precedenti poi non è venuto perché eravamo coperti, ma ha fatto un ottimo campionato. E' un centrale mancino, è alto e spero sfrutti il suo momento. L'idea è che abbia dei minuti".- "Non guarderò cosa accadrà ai miei giocatori, non mi intrufolo in queste situazioni. L'importante è che il calciatore decida e giochi, noi valutiamo il loro rendimento e non dove giocano".- "Abbiamo lavorato come non mai, ci mancava lavorare insieme per un po' di giorni. Abbiamo sistemato alcune cose, altre le abbiamo migliorate".- "E' giusto, lui non finirà mai e sarà sempre una presenza in tutti gli stadi del mondo".- "E' immeritatamente fuori dal Mondiale, sono i campioni europei e hanno vinto un anno fa. E' una Nazionale di massimo livello che ha fatto le cose benissimo: ha un grandissimo allenatore ed è fuori dal Mondiale perché il pallone proprio non voleva entrare in alcune gare. Non credo Mancini cambierà 15-20 giocatori, ma lo farà gradualmente. Sono contento che l'Italia abbia confermato la fiducia in Mancini anche se non s'è qualificata al Mondiale, vuol dire che il ct ha fatto qualcosa di importante".- "E' importante che faccia un buon pre-campionato e giochi più partite possibili".- "Ce la giocheremo e lotteremo, non ho alcun dubbio, ma è importante giocare contro i migliori. Sarà importante per noi una gara così, a prescindere dal fatto che ci sarà un titolo in palio. Non dobbiamo sentirci invincibili: siamo campioni, ma il percorso continua e i giocatori sanno che bisogna competeremo e se cadremo non succederà nulla. Tutto è andato talmente tanto bene che dico ai miei giocatori di dover continuare a competere, non dobbiamo rilassarci e andare avanti senza pensare che siamo invincibili. Possiamo giocare contro tutti".- "Dybala è un giocatore di massimo livello. Sono situazioni alle quali siamo passati tutti. L'importante è che i calciatori scelgano con la loro testa e poi giochino. Sono professionisti e sanno come gestire determinate situazioni. Di Maria? Se la Juve sta cercando un'ala è tra i migliori al mondo, sicuramente ha ancora qualcosa da dare al calcio mondiale. Lautaro è il nostro attaccante di sempre, lui sente la fiducia di tutti noi, dei suoi compagni, e siamo contenti di lui. Tornando a Dybala, è un giocatore e un ragazzo straordinario. Con noi non ha giocato quanto volevamo, ma speriamo sarà una buona scelta per noi per il futuro".