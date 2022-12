Un tuffo sulla destra e pallone deviato lateralmente, come da manuale. E' il Dibu Martinez, eroe dell'Argentina nella sequenza dei rigori contro l'Olanda? No, è il Kun Aguero, che con il calcio ha smesso da tempo a causa di problemi cardiaci ma che è al seguito della sua Nazionale in Qatar.



CHE RIFLESSI - Aguero, sistematosi in porta davanti a Martinez per la battuta di un calcio di rigore alla fine dell'allenamento, si è improvvisato saracinesca e ha compiuto una gran parata. Il clima nel ritiro dell'Albiceleste è disteso in vista della finale di domenica.