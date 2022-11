Nuove dichiarazioni, provenienti dall'intervista ad Olé, da parte del commissario tecnico dell'Argentina, Lionel Scaloni: “Noi stiamo bene, abbiamo un’idea di gioco e non cambieremo. Possiamo competere con tutti. Le favorite? Non penso che ce ne sia una. È impossibile. Ci sono grandi nazionali, molte che si potranno affrontare agli ottavi ed andare avanti. Per questo è difficile dire chi vincerà. Ce ne sono almeno 10 che possono vincere e questo fa capire l’alto livello di questa manifestazione. C’è molto più equilibrio rispetto alle precedenti edizioni”.



"Messi? Sta bene, crediamo che sia nel momento di maturità più totale. Deve sfruttare questo momento, lui lo sa, glielo ripeto sempre. Alla fine, non solo tutti gli argentini ma anche tutti gli amanti del calcio vorrebbero vederlo giocare per un tempo indefinito. Poi, sono certo che Leo giocherà come sa fare".