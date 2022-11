L'Argentina batte il Messico e si rilancia per gli ottavi dei Mondiali in Qatar. Il ct dell'Albiceleste, Lionel Scaloni, è intervenuto in conferenza stampa al termine dell'incontro e ha spiegato anche la decisione di sostituire lo spento Lautaro Martinez con Julian Alvarez: "L'allenatore è qui anche per prendere delle decisioni, a volte vanno bene e altre male. Il cambio di Lautaro è stato tattico, pensavamo che con Julian potevamo cambiare le cose. Messi ha finito bene la partita. Abbiamo affrontato una partita molto difficile contro una grande rivale, sono orgoglioso di quello che hanno fatto tutti i nostri giocatori. Adesso avanti così con umiltà e con la testa alta, dobbiamo continuare con questa squadra".