Lionel Scaloni, commissario tecnico dell'Argentina, fa il punto in casa Albiceleste prima della sfida contro il Paraguay: "Messi si è allenato con noi normalmente. Con il suo club ha giocato per un po' con un fastidio alla caviglia, ma questo non gli impedisce di scendere in campo. Quindi per noi è disponibile".



SU LAUTARO - "In linea di principio sta bene, vedremo oggi come risponderà, ma crediamo che ci sarà e questo ci rassicura. Se non ci sarà, al suo posto posso far giocare Alario, Correa e anche Di Maria".



SU MARTINEZ QUARTA - "E' appena arrivato e vederemo se riuscirà ad allenarsi nel pomeriggio. Questa è stata una convocazione molto atipica, la più difficile che abbia mai affrontato da quando sono qui, ma la situazione mondiale è quella che è".