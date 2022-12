Non sono ore facili per l'Argentina e soprattutto Leo Messi, atteso da forse la partita più importante della sua carriera. Domani scenderà in campo per provare a trascinare la sua nazionale anche in Finale dei Mondiali. Ore di grande tensione che proverà a smorzare il suo grande amico, il Kun Aguero che come riporta Tyc Sports, è passato a trovarlo in camera. Una visita che avrà sicuramente fatto piacere a Messi.