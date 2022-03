Lionel Messi ha parlato dal ritiro della Nazionale argentina, non tralasciando un'importante considerazione sul proprio futuro:



"Ora penso all’Ecuador, l’ultima partita di qualificazione, e ai Mondiali. Dopo non so, ma ho intenzione di riconsiderare tante cose comunque vada la competizione. Ci sono tante cose su cui riflettere". Parole che fanno pensare a un possibile addio alla Nazionale al termine della competizione iridata.