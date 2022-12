Nicolas Tagliafico, difensore dell'Argentina, ha parlato in conferenza stampa in vista della semifinale contro la Croazia: "E' una squadra molto ben strutturata. Dobbiamo avere le nostre precauzioni. Stavamo vedendo un po' di Croazia. Hanno giocatori di grande qualità, giocatori in mezzo con un buon piede, anche di buona statura. Sarà molto dura, devi stare attento ai dettagli. Noi cerchiamo di concentrarci su noi stessi, sui nostri giocatori, sulla squadra, sui nostri punti di forza. Metteremo insieme un piano di gioco per poterli contrastare. Sappiamo come affrontarli, è una semifinale e l'avversario è forte".