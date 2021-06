Incredibile quello che è successo in Argentina, a un tifoso del Colon, squadra che ha vinto per la prima volta nella sua più che centenaria storia il campionato: in seguito al trionfo infatti ha versato del vino all’interno dell’urna che contiene le ceneri del nonno, anche lui grande supporter del club, per celebrare la leggendaria impresa. Il video è diventato virale, con la scena si è consumata sotto lo sguardo divertito di alcuni parenti presenti.



LA PROMESSA - Il tifoso aveva comprato la bottiglia di vino nel 2005 assieme al nonno,, in occasione del centenario del club di Santa Fe: la promessa era di brindare con quella bottiglia quando la squadra avrebbe vinto il campionato. Promessa mantenuta: il tifoso, armato di un trapano, ha forato l’urna e poi ha introdotto il vino all’interno.