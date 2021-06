Galliani in Grecia. Non Adriano, amministratore delegato del Monza ma... il nipote, Adrian. Nato a New York, classe 2001, secondo i media greci si sta allenando a Rentis, base dell'Olympiacos. Innamoratosi del calcio a 13 anni, quando era a Londra, cresciuto nell'Academy del Reading.



Nel 2015 lo sbarco in Italia, nelle giovanili del Milan, fino al 2018, quando c'è stato il ritorno a New York. Poi di nuovo Inghilterra, Watford e Nottingham Forest Under 23. E qui gli occhi degli scout greci, che gli hanno offerto di trasferirsi ad Atene per giocare nell'Olympiacos B. Nato centrocampista, all'occorrenza terzino, è pronto a sbarcare nel calcio un altro Galliani.