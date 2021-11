Il River Plate si prepara all'elezione del nuovo presidente del club che prenderà il posto di Rodolfo D'Onofrio, in carica da otto anni. A una settimana dalla chiusura delle liste prende forza la candidatura di Antonio Caselli che, per farsi accompagnare in questo viaggio, ha scelto una spalla d'eccezione: David Trézéguet.



Come riporta TyC Sports l'ex attaccante della Juventus, che ha giocato con la maglia dei Los Millionarios a fine carriera, potrebbe assumere il ruolo di futuro vicepresidente. Trézéguet e Caselli hanno incontrato qualche giorno fa oltre 500 soci per mostrar loro i piani per il futuro del glorioso club di Buenos Aires.