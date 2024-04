Tempo di Monday Night. E' la sfida del Ferraris di Genova tra ildi Albertoe ildi Claudioa chiudere stasera. Si affrontano due squadre con obiettivi differenti: il Grifone, ormai matematicamente salvo, vuol regalare ai propri tifosi la gioia di una vittoria che in casa manca da due mesi, mentre i sardi sono invece alla ricerca di preziosi punti in una corsa salvezza che nelle ultime settimane li ha visti accelerare notevolmente, ma che li vede con soli tre punti di margine sulla zona rossa. Tra i padroni di casa, l'obiettivo di mercato delle big, l'islandese Albert Gudmundsson, cerca di migliorare il record di 13 gol in campionato, così come il nazionale italiano Mateo Retegui, a quota 6.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Genoa-Cagliari in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Genoa-CagliariMartinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin; Gudmundsson, Retegui. All. GilardinoScuffet; Hatzidiakos, Wieteska, Obert; Di Pardo, Deiola, Prati, Augello; Gaetano; Shomurodov, Oristanio. All. RanieriDionisi (L'Aquila)