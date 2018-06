[PARTE MÉDICO] Manuel Lanzini sufrió, en el entrenamiento matutino de hoy, la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. pic.twitter.com/lmYEVr5YaV — Selección Argentina (@Argentina) 8 giugno 2018

Nell'allenamento di questa mattina, il trequartista del West HamIl ctdovrà chiamare un altro giocatore al suo posto: nel suo ruolo erano stati esclusi dalla lista dei convocati il romanistae l'altro ex genoano. Quest'ultimo, in forza al Racing Club di Avelleneda, è reduce da un'operazione in settimana per appendicite acuta con una prognosi di 10 giorni di riposo.