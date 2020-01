Pablo Daniel Osvaldo torna a giocare. Il Banfield ha annunciato l'ingaggio dell'attaccante italo-argentino classe 1986 ex Inter, Juve, Roma, Fiorentina, Bologna, Atalanta, Lecce, Espanyol, Southampton, Porto e Boca Juniors. Che tre anni fa si era ritirato dal calcio per darsi alla musica.



Lo stesso club argentino ha poi comunicato il rinnovo del contratto fino a giugno 2021 del centrocampista Jesus Datolo (ex Napoli) oltre alla rescissione del contratto con Hernan Toledo (ex Fiorentina).