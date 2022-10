che andrà in scena a partire dalle 16.15 al Santiago Bernabeu sarà un'autentica battaglia per il comando della Liga e all'interno della sfida ci sarà inevitabilmente un confronto a distanza fra due dei migliori 9 oggi in circolazione. Due centravanti mai così diversi, con il primo che è il principale indiziato per la vittoria del Pallone d'Oro 2022 e il secondo che, invece, ha già messo in cascina la Scarpa d'Oro succedendo a Ciro Immobile nell'albo d'oro.Se il volo di Erling Haaland è già decollato e se si attendo di vedere la crescita di Darwin Nunez e Dusan Vlaovic alle sue spalle,oscurato forse nei radar dalle stelle di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, ma sempre e comunque decisivi per le rispettive squadre. Da Guardiola in poi si è iniziato a parlare di 'Falso nueve', ma Banche se in questa stagione il dato sta premiando il centravanti polacco avanti fra Liga e Champions 14 a 4. La motivazione, oltre ai rigori sbagliati dal francese è legata al suo infortunio muscolare che gli ha fatto saltare 4 gare.. C'è però di più ed è qui che i due si allontanano decisamente ovvero nel contributo offensivo e nelle opportunità create per i compagni.gioco spostandosi spesso e volentieri sul centrosinistra (),del gioco al punto dall'incidere perMai così simili, mai così diversi. Il Clasico sarà il miglior banco di prova possibile per questo duello a distanza fra i due migliori 9 dell'ultimo quinquennio e con l'obiettivo di non abdicare, a distanza, nella sfida con Haaland. Chi vincerà?