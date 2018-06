Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, era a Bergamo, venerdì sera, per assistere alla sfida tra Colombia ed Egitto. Gli occhi del dirigente bianconera erano puntati, in particolar modo, su Santiago Arias, laterale del PSV Eindhoven che si è proposto alla Juve.



LE PAROLE - Dopo la gara, terminata 0-0, Arias ha smentito il suo viaggio a Torino di qualche settimana fa ma non nega il sogno di vestire il bianconero: "Viaggio a Torino? Avevo letto su internet, ma davvero quando è stato scritto che ero a Torino stavo in Olanda... Se verrò alla Juve? Non so, non ho nessuna novità per ora. Certo però che sarebbe un sogno la Juve...".