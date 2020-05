è una vecchia conoscenza del calcio italiano. Il terzino colombiano ha giocato con le maglie di, mentre ora si trova in Brasile. Lo stesso giocatore ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Marca, parlando di alcuni momenti particolari della sua vita:- "Sono sonnambulo e faccio sogni molto reali. Una volta ho visto entrare una persona e rubare il portafogli a Zuniga, così ho iniziato a urlare e a rincorrerla. Se non fosse per il fatto che era inverno e che dormo nudo mi sarei ammazzato".- "Grazie a Dio la mia famiglia e chi mi conosce sanno che persona sono. Ma fortunatamente tutto è tornato alla normalità perché ciò che è stato detto non rappresentava la verità".- "Non capisco perché dovessero registrarmi visto che era un normale controllo. E l'uomo mi ha parlato provocandomi. Gli ho detto di farmi il test e non me l'hanno fatto, poi però hanno detto che me ne sono andato. Perché farlo in questo modo, un poliziotto ha tutto il diritto di fermarmi e farmi un controllo, non c'è nulla di scandaloso. Dico solo che non ci sarebbero dovute essere così tante persone a registrarmi. Quando mi fermarono sulla strada per Pance, quella era una strada a senso unico, così gli dissi di fare il test più tardi, alla stazione di polizia. Non l'ho ignorato, l'ho fatto solo per evitare incidenti. Non mi sono schiantato e non ho investito nessuno, quindi non capisco perché abbiano dovuto registrarmi. Sono sempre stato disposto a collaborare, ma ho visto l'intenzione che il test venisse pubblicato in video ed essere così visto ovunque, e questo non mi ha dato fiducia".