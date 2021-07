Marko Arnautovic è pronto a tornare in Italia e a mettersi a disposizione di Mihajlovic e del Bologna. Preso come nuovo numero 9, infatti, l’austriaco è quel giocatore che è mancato lo scorso anno alla squadra emiliana; dotato di buoni colpi e discreta tecnica, ha sempre peccato di costanza, sin dai tempi dell’Inter, dove i numeri sono raccapriccianti : 3 presenze in un intero anno (quello del triplete), senza neanche un gol all’attivo.



Arnautovic nel corso degli anni è maturato molto a livello tattico, tanto da riuscire ad adattarsi in tutti i ruoli dell’attacco, cosa che farà di certo comodo ai rossoblù. L’attaccante, dunque, dopo le avventure in Inghilterra (con Stoke City e West Ham) e in Cina (con lo Shanghai SIPG) è pronto a rimettersi in gioco, in un campionato dove ha giocato poco e male, pronto per prendersi una rivincita personale, dando il suo contributo al Bologna di Sinisa Mihajlovic.