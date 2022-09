Non vuole fermarsi Marko Arnautovic, a segno anche nella prima vittoria stagionale del Bologna contro la Fiorentina e giunto a quota 6 gol in campionato, bottino che gli vale la vetta alla classifica cannonieri Come l’austriaco è di grande spessore l’inizio di stagione di Beto dell’Udinese, terminale offensivo principale della vera sorpresa di inizio campionato ed arrivato a 4 reti dopo la doppietta contro il Sassuolo. Tuttavia, questo inizio ad alto ritmo dei cosidetti "bomber di provincia" non entusiasma gli esperti di Olybet.it che vedono i due centravanti ancora lontani dal titolo di re dei bomber. Più possibile la vittoria di Arnautovic, proposto a 15, mentre è molto più lontano il portoghese in forza agli uomini di Sottil, addirittura in quota a 50.Per i bookie come lo scorso anno sembra ancora lotta a due tra Ciro Immobile, tornato al gol in casa contro il Verona e Dusan Vlahovic, a secco invece contro la Salernitana, fissati entrambi a 3,50 e in vantaggio sul duo interista Romelu Lukaku e Lautaro Martinez offerti a 7 volte la posta.