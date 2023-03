In panchina per 180 minuti, tra Torino e Lazio. Un ruolo a cui Marko Arnautovic non era abituato, tanto che al termine della sfida contro i biancocelesti, sabato sera, era visibilmente arrabbiato e ha manifestato il suo disappunto calciando una bottiglietta al momento di rientrare negli spogliatoi. Il 2023 non è cominciato come l'inizio di stagione del centravanti del Bologna avrebbe fatto immaginare, con sei gol segnati nelle prime sei giornate di campionato. Da allora a ora tanti infortuni e il cambio in panchina, da Sinisa Mihalovic, a cui Arnautovic era molto legato, all'ex compagno Thiago Motta. Con cui il rapporto, invece, è tutt'altro che idilliaco.



TRA JUVE E UNITED - Per questo motivo, il futuro dell'attaccante è tutt'altro che scontato. Quasi un anno fa Juventus e addirittura Manchester United avevano pensato a lui per completare il reparto d'attacco, ma il Bologna si era opposto a una sua partenza. Una posizione che può cambiare in vista di giugno, soprattutto se i risultati dei rossoblù continueranno a essere positivi come in questo momento. Motta ha fatto la sua scelta, il Bologna oggi va oltre Arnautovic. E anche il mercato d'ora in poi può cambiare.