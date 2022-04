L’attaccante del Bolognaha rilasciato un’intervista a Il Corriere dello Sport, affrontando diversi argomenti tra il cui momento che sta attraversando: "Ho parlato tante volte con lui. Ma io non ho mai detto niente, ho solo ascoltato. Quando parla Sinisa ascoltano tutti, noi lo guardiamo in faccia.Anzi, non undici: ventidue. Tutto lo stadio".Sul suo passato burrascoso: "Mia moglie ha lavorato tanto con me. All’inizio della nostra storia avevo la testa di un bambino, volevo uscire, stare con gli amici, con mio fratello.È difficile da spiegare, ma a diciannove anni io non potevo essere dove sono adesso, qui, in una sala stampa, con voi, così. Pensavo che a me non mi frega un cazzo di chi siete voi. No.Tu fai al cento per cento il tuo lavoro, e ho molto rispetto per questa cosa".: "Io ho tantissimo rispetto di quelli che pensano sempre positivo e voglio sempre combattere. Sinisa è così. E anche Ibra è così.Tutto dipende dalla testa, non è solo fisico.Ma con il giusto equilibrio. Una volta, sette o otto anni fa, in nazionale, giocammo contro una squadra, non ricordo nemmeno quale, e dissi in conferenza stampa: “Vinciamo. Sono sicuro. Siamo più forti”. Perdemmo. Da quel momento non l’ho mai più detto".