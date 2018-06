Marko Arnautovic, giocatore austriaco in forza al West Ham ha parlato delle voci di mercato che lo vorrebbero al Manchester United di Josè Mourinho, rilasciando un’intervista a Sky Austria: “Quel che succederà succederà. Rumors sul mio conto? Non ho sentito nulla. Come tre settimane fa, per questo non posso dire nulla a riguardo. L'unica cosa che mi preoccupa è di essere in buona salute e di poter giocare a calcio. Futuro? Ho un contratto al West Ham, è tutto quello di cui dobbiamo parlare”.