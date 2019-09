3/Accertata capillare attività per recuperare biglietti per partite Juventus avvalendosi di biglietterie compiacenti in tutta Italia

39 perquisizioni con #DIGOS Alessandria, Asti, Como,Savona, Milano, Genova, Pescara,La Spezia, L’Aquila, Firenze, Mantova, Monza, Bergamo e Biella pic.twitter.com/JhrgaZKxVR — Polizia di Stato (@poliziadistato) September 16, 2019

nell'ambito di un'indagine coordinata dalla procura di Torino, che ha portato all'emissione da parte del gip di 12 misure cautelari.In corso anche decine di perquisizioni in diverse città italiane. L'indagine, condotta dalla Digos e dal gruppo criminalità organizzata della procura, coinvolge tutti i principaliun anno fa. Secondo quanto rivelato dalla società agli inquirenti, dopo l’interruzione(alla fine del campionato 2017/2018) di alcuni vantaggi concessi ai gruppi ultras, i loro referenti avrebbero messo in campo strategie estorsive per "ripristinare" quei vantaggi soppressi. I "Drughi", poi, sarebbero riusciti a recuperare centinaia di biglietti di accesso allo stadio per le partite casalinghe della Juve avvalendosi di otto biglietterie compiacenti sparse su tutto il territorio nazionale.(Alessandria, Asti, Como, Savona, Milano, Genova, Pescara, La Spezia, L’Aquila, Firenze, Mantova, Monza, Bergamo e Biella) nei riguardi di altri 37 referenti di gruppi ultrà (oltre a quelli citati sopra, c’è anche il N.A.B. – Nucleo Armato Bianconero), anch’essi indagati.