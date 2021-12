Secondo le indiscrezioni che filtrano dalle indagini relative all'arresto per bancarotta dell'ex presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, tra i soggetti coinvolti potrebbe esserci anche il suo vecchio collega del Genoa Enrico Preziosi. In base ad un'intercettazione telefonica pare che il Joker abbia fornito lo scorso maggio un aiuto economico all'amico/collega in difficoltà.



Interpellato a tal proposito dal Secolo XIX, tuttavia, l'imprenditore Irpino nega seccamente qualsiasi coinvolgimento: "Lasciatemi in pace, non ho nulla da dire sulla vicenda".